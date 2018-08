Adrian Bern­hard, Gesch.ftsführer der erfolg­rei­chen Brunner Küchen AG (Halle 3, Stand E20), erklärt, was seine Kunden wünschen, «eine offene Küche, die mit dem Wohn­raum ver­fliesst, mit Vor­liebe zu Holz­struktur und Kera­mik­ab­de­ckung – und nach wie vor dunkle Fronten.» Als Kon­trast wähle man far­bige Wände. Drei neue Küchen, eine in tren­digem Drei­schicht-Echt­holz, zeigt das in der Schweiz und in Deutsch­land sess­hafte Fami­li­en­un­ter­nehmen Mus­sotter (Halle 3, Stand A22). Für Geschäfts­in­haber Holger Mus­sotter stehen hohe Kom­pe­tenz und fach­liche Fähig­keiten im Vor­der­grund, «auf höchste Qua­lität und voll­endeten Ser­vice legen wir grossen Wert».