Die Umset­zung des kom­mu­nalen Ener­gie­plans im Bereich der erneu­er­baren Wär­me­ver­sor­gung schreitet mit der Erschlies­sung des Wär­me­ver­bunds «Goldern» weiter voran. Die Wärme/-Käl­te­ver­bunde «Kasino» und «Tor­feld» sind bereits seit 2014 bezie­hungs­weise 2015 in Betrieb. Die Erwei­te­rung in den Schachen ist bereits in der Umset­zungs­phase, und im Oktober 2018 geht der Wärme/-Käl­te­ver­bund «Telli» ans Netz. Mit der Rea­li­sie­rung des Wär­me­ver­bundes «Goldern» werden in den nächsten Jahren wei­tere städ­ti­sche Gebiete erschlossen und die Wär­me­ver­sor­gung durch erneu­er­bare Energie in Aarau weiter aus­ge­baut. Der Ausbau des Netzes wird hierbei in meh­reren Schritten umge­setzt.

Der Grund­ausbau umfasst die Haupt­lei­tung von der Ener­gie­zen­trale im Kan­tons­spital in die Quar­tiere Goldern und Bin­zenhof. In den nächsten Jahren ist eine Erwei­te­rung dieser Haupt­lei­tung geplant.