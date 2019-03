Beide Aarauer Damenmannschaften feiern den Gruppensieg

Auch der Kampf um den Grup­pen­sieg in der 3. Liga Klein­feld Grup­pe 5 ist bereits eine Run­de vor Schluss ent­schie­den und auch hier hat das Team Aar­au die Nase vorn. Dank dem 4:3 gegen die Wal­den­burg Eagles und dem 3:2 gegen Basel United ist den Aar­aue­rin­nen der Platz an der Son­ne nicht mehr zu neh­men. Die Spie­le­rin­nen von Trai­ner Roma­now­ski bewie­sen auch an der Vor­schluss­run­de ihre gute Form; sie sind nun seit 10 Spie­len sieg­reich.

Den Her­ren I dage­gen miss­lang der Start in die Play­outs gründ­lich; die favo­ri­sier­ten Aar­au­er unter­la­gen dem UHT Tor­na­dos Fru­ti­gen vor eige­nem Publi­kum mit 1:2 und ste­hen nun aus­wärts in Fru­ti­gen mäch­tig unter Zug­zwang. Es droht der schwe­re Gang in die Auf-/Ab­stiegs­spie­le. Die Her­ren II hol­ten an der 8. Run­de drei Punk­te. Sowohl beim 7:2-Sieg gegen Baden-Bir­menstorf als auch beim 4:4-Unentschieden gegen Wol­hu­sen zeig­ten die Adler eine gute zwei­te Halb­zeit und sicher­ten sich auch mathe­ma­tisch den 2. Rang in der Tabel­le.