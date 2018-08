Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemein­de­ge­setz und § 26 Abs. 1 Gemein­de­ord­nung werden fol­gende, anläss­lich der Sit­zung des Ein­woh­ner­rates der Stadt Aarau vom 27. August 2018 gefassten Beschlüsse ver­öf­fent­licht:

1. Dem fakul­ta­tiven Refe­rendum unter­ste­hende Beschlüsse (Ablauf der Refe­ren­dums­frist am 1. Oktober 2018):

1.1 Der Ein­woh­nerrat beschliesst die Revi­sion der Nut­zungs­pla­nung mit Aus­nahme der geneh­migten Teilrückweisungsantr.ge zu § 3 Abs. 1, § 3 Abs. 4, § 16 Abs. 4, § 17 Abs. 8, § 18 Abs. 4, § 52 und Anhang 2 (Peri­meter Bahnhof Nord, Bahnhof Süd, Tor­feld Nord und Telli Ost). Der Stadtrat wird beauf­tragt, dem Ein­woh­nerrat aus­ser­halb der BNO ein ein­woh­ner­rät­li­ches Mehr­wert­ab­ga­be­re­gle­ment zu unter­breiten. Die Meyer’schen Stollen sind in den Nut­zungs­plänen ori­en­tie­rungs­halber ein­zu­tragen. Der Pla­nungs­be­richt vom 7. Mai 2018 ist gemäss Beschluss zu ergänzen.

1.2 Der Beschluss des Ein­woh­ner­rates vom 28. August 2017 wird in Wie­der­er­wä­gung gezogen und der Bar­bei­trag von max. 250’000 Franken an das Eidg. Turn­fest 2019 ohne die Bedin­gung, das Essen und warme Getränke in Mehr­weg­ge­schirr zu ser­vieren, aus­be­zahlt.

1.3 a) Der Gemein­de­ver­trag zwi­schen den Ein­woh­ner­ge­meinden Aarau und Baden über die Infor­ma­tik­zu­sam­men­ar­beit Aarau-Baden (IZAB) wird geneh­migt.

b) Der Trans­for­ma­ti­ons­kre­dit­an­teil der Stadt Aarau von 132’000 Franken wird geneh­migt.

1.4 Die Kre­ditab­rech­nung Pro­jek­tie­rung Erwei­te­rung Schul­an­lage Gön­hard wird geneh­migt.

1.5 Die Kre­ditab­rech­nung Indoor-Sprint­an­lage /​ Kraft­raum Berufs­schule Aarau, Rea­li­sie­rung, wird geneh­migt.

2. Abschlies­send gefasste Beschlüsse:

2.1 Das Pos­tulat von Alex­ander Umbricht (GLP) und Peter Jann (GLP) «Glas­fa­ser­netz für Aarau» wird nicht überwiesen.

2.2 Das dring­liche Pos­tulat von Lelia Hun­ziker (SP), Simon Burger (SVP), Peter Roschi (CVP), Susanne Klaus (Grüne) und Ueli Hertig (Pro Aarau) «Beschwer­de­ver­fahren betref­fend Lohn­nach­zah­lung Alters­heim» wird überwiesen.

Wer gegen einen dem fakul­ta­tiven Refe­rendum unter­ste­henden Beschluss das Refe­rendum ergreifen will, kann bei der Stadt­kanzlei unent­gelt­lich eine Unter­schrif­ten­liste beziehen. Vor Beginn der Unter­schrif­ten­samm­lung ist die Unter­schrif­ten­liste bei der Stadt­kanzlei zu hin­ter­legen. Für den Fris­ten­lauf gilt die Publi­ka­tion im Amts­blatt vom 31. August 2018.

Aarau, 28. August 2018 STADTKANZLEI AARAU

Der Vize-Stadt­schreiber: sig. Stefan Berner