Beschlüsse des Einwohnerrates

Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemein­de­ge­setz und § 26 Abs. 1 Gemein­de­ord­nung wer­den fol­gen­de, anläss­lich der Sit­zung des Ein­woh­ner­ra­tes der Stadt Aar­au vom 25. März 2019 gefass­ten Beschlüs­se ver­öf­fent­licht:

1. Dem obli­ga­to­ri­schen Refe­ren­dum unter­ste­hen­der Beschluss (Refe­ren­dums­ab­stim­mung am 19. Mai 2019):

Fol­gen­de Ergän­zung der Gemein­de­ord­nung (§ 10f [neu]) wird gut­ge­heis­sen:

E. Nach­hal­ti­ger Finanz­haus­halt

1 Die Stadt führt den Finanz­haus­halt so, dass mit­tel­fri­stig die Erfolgs­rech­nung aus­ge­gli­chen ist und die Net­to­in­ve­sti­tio­nen lang­fri­stig sel­ber finan­ziert wer­den.

2 Der Ein­woh­ner­rat kon­kre­ti­siert in einem Regle­ment die Vor­ga­ben.

2. Dem fakul­ta­ti­ven Refe­ren­dum unter­ste­hen­de Beschlüs­se (Ablauf der Refe­ren­dums­frist am 29. April 2019):

2.1. Der Kre­dit für den Kauf der Lie­gen­schaft «auf Walt­hers­burg» in der Höhe von Fr. 33’580’000.– wird gut­ge­heis­sen.

2.2. Das Kin­der­be­treu­ungs­re­gle­ment wird gut­ge­heis­sen. (Das geneh­mig­te Regle­ment ist unter www.aarau.ch/sitzungen-einwohnerrat ver­füg­bar)

3. Abschlies­send gefass­te Beschlüs­se:

3.1. Als Mit­glied der Finanz- und Geschäfts­prü­fungs­kom­mis­si­on für den Rest der Amts­pe­ri­ode 2018–2021 wird Ursu­la Funk gewählt.

3.2. Der Beschluss über den Kauf der Lie­gen­schaft «auf Walt­hers­burg» wird nicht der Urnen­ab­stim­mung unter­stellt.

3.3. Das Regle­ment für einen nach­hal­ti­gen Finanz­haus­halt wird mit fol­gen­dem Auf­trag an den Stadt­rat zurück­ge­wie­sen:

– Die Start­wer­te der Schul­den­brems-Töp­fe sind mit genü­gend Sicher­heits­mar­ge aus­zu­stat­ten.

– Eine Defi­ni­ti­on vom maxi­ma­len Steu­er­fuss ist nicht erwünscht.

– Bei den Sank­ti­ons­mass­nah­men sol­len nicht nur Spar­mass­nah­men son­dern auch steuer­sei­ti­ge Mass­nah­men vor­ge­se­hen wer­den.

Wer gegen einen dem fakul­ta­ti­ven Refe­ren­dum unter­ste­hen­den Beschluss das Refe­ren­dum ergrei­fen will, kann bei der Stadt­kanz­lei unent­gelt­lich eine Unter­schrif­ten­li­ste bezie­hen. Vor Beginn der Unter­schrif­ten­samm­lung ist die Unter­schrif­ten­li­ste bei der Stadt­kanz­lei zu hin­ter­le­gen. Für den Fri­sten­lauf gilt die Publi­ka­ti­on im Amts­blatt vom 29. März 2019.