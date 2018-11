BNO kommt nur teilweise durch

Rück­weisungsantrag: Die Heg­mat­te soll mit ein­er Land­schaftss­chutz­zone über­lagert wer­den. Antrag über­wiesen mit 343 Ja-Stim­men.

Rück­weisungsantrag: Der Fel­dacher soll im Gestal­tungs­plan und in der BNO nicht in die W3 Zone aufgenom­men wer­den, son­dern in der Zone W2 belassen sein. Antrag nicht über­wiesen mit 170:114 Nein-Stim­men (169 Enthal­tun­gen)