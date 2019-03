BNO-Revision / Einladung zum Dorfrundgang

Teuf­en­thal hat Mit­te des letz­ten Jah­res mit der Revi­si­on der kom­mu­na­len Nut­zungs­pla­nung begon­nen. Als Grund­la­ge erar­bei­tet der Gemein­de­rat mit der Pla­nungs­kom­mis­si­on ein räum­li­ches Ent­wick­lungs­leit­bild. Die­ses Leit­bild ist ein Steue­rungs- und Führungsinstrument des Gemein­de­rats und weist die Rich­tung der anzu­stre­ben­den räum­li­chen Ent­wick­lung in der Gemein­de. Es zeigt die Schwer­punk­te bei der Sied­lungs­ent­wick­lung in Teuf­en­thal für die näch­sten 15 – 20 Jah­re auf.

Um die Zie­le für die Ent­wick­lung Teuf­enthals breit abzustützen und in der Bevöl­ke­rung zu ver­an­kern, lädt der Gemein­de­rat inter­es­sier­te Ein­woh­ner und Ein­woh­ne­rin­nen zur Mit­wir­kung beim Dorfrund­gang ein am

Sams­tag, 30. März 2019

9.30 bis ca. 12.00 Uhr mit anschlies­sen­dem Apé­ro

Treff­punkt: Turn­hal­le Teuf­en­thal

Pro­gramm:

– Ein­lei­tung in der Turn­hal­le

– Dorfrund­gang: ca. 1 Stun­de (fin­det bei jeder Wit­te­rung statt – tra­gen Sie wet­ter­fe­ste Klei­dung)

– Dis­kus­si­on und Ide­en­samm­lung in Klein­grup­pen in der Turn­hal­le bis 12 Uhr

– Apé­ro zum Aus­klang

Für die Orga­ni­sa­ti­on bit­ten wir Sie um Anmel­dung bis Mitt­woch, 27. März 2019, bei der Gemein­de­kanz­lei, Tel. 062 768 80 20 oder kanzlei@teufenthal.ch.

Der Gemein­de­rat freut sich auf Ihre akti­ve Teil­nah­me und span­nen­de Dis­kus­sio­nen.