Böötle ist lässig, aber nicht ohne Gefahr

Mit Booten, Ringen und sogar Luft­ma­tratzen liess man sich in den letzten Tagen auf den Flüssen treiben und das auch im Gross­raum Aarau, wo ins­be­son­dere die Aare zum Boot-Plausch einlud. So weit so gut. Jeder ist selbst für sich ver­ant­wort­lich und muss wissen, wie er im Not­fall an Land kommt.