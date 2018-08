Das Brust Zen­trum Aarau Cham Zug erhält das Qua­li­täts­label der Krebs­liga Schweiz (KLS). Das standortübergreifende Zen­trum der Hirs­landen Klinik Aarau und der Hirs­landen Andreas Klinik in Cham ist somit das erste zer­ti­fi­zierte rust­zen­trum einer Pri­vat­klinik in den Kan­tonen Aargau und Zug. Es gehört mitt­ler­weile zu den grössten Brust­zen­tren der Schweiz und bietet alle Abklä­rungen und Behand­lungen für Pati­en­tinnen mit Brust­er­kran­kungen an.