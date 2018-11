Am Samstag, 27. Oktober, fei­erte der BTV Aarau in der Auen­halle in Aarau Rohr sein 175-jäh­riges Bestehen. Eine grosse Schar BTVler aus allen Riegen fanden sich in Rohr ein und fei­erte den Geburtstag. 1843 wurde der BTV in den Schwei­ze­ri­schen Turn­ver­band auf­ge­nommen, dies geht aus Pro­to­kollen des damals in Aarau statt­ge­fun­denen Eid­ge­nös­si­chen Turn­festes hervor. Heute, 175 Jahre später, besteht der BTV aus fünf Riegen und gegen 1000 Mit­glieder.