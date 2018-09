Den weit grössten Anteil am bud­ge­tierten Auf­wand nehmen mit rund 18 Mio. Franken die Trans­fer­leis­tungen an den Kanton und an die Ver­bands­ge­meinden ein. Diese umfassen ins­be­son­dere die Besol­dungs­an­teile an den Löhnen der Lehr­per­sonen und Schul­lei­tung und die Miete für die Schul­an­lagen der Ober­stufe. Ein­nah­me­seitig spielen die Bei­träge der zwei Ver­bands­ge­meinden Aarau und Buchs und die Schul­gelder vor allem für BezirksschülerInnen und SportschülerInnen aus anderen Gemeinden eine wich­tige Rolle.

Mit der Bera­tung des Bud­gets im Kreis­schulrat wird ein wich­tiger Mei­len­stein in der Umset­zung der Kreis­schule Aarau-Buchs erreicht. Mit der Überführung sämt­li­cher Mit­ar­bei­te­rInnen der Kreis­schule Buchs-Rohr, der Schule Aarau und der Schul­so­zi­al­ar­beit Aarau zur Kreis­schule Aarau-Buchs und dem erfolg­rei­chen Schul­be­ginn konnten in den letzten Monaten wei­tere wich­tige Mei­len­steine erreicht werden.

Die Kreis­schule Aarau-Buchs zählt rund 500 Mit­ar­bei­te­rInnen (knapp 290 Voll­zeit­stellen). Davon sind 90 % Lehr­per­sonen (inkl. Musik­schul­lehr­per­sonen), 5 % gehören der Schul­lei­tung oder der Geschäfts­lei­tung an. Die ver­blei­benden sind mehr­heit­lich im Schul­so­zi­al­dienst und in der Schul­ver­wal­tung tätig. Anfangs August haben zudem über 3000 SchülerInnen das neue Schul­jahr begonnen. Davon besu­chen knapp die Hälfte die Pri­mar­schule, rund 30% die Ober­stufe und 20% den Kin­der­garten.