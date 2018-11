Am Don­nerstag eröffnet das Waren­haus Coop City in Aarau sein neu reno­viertes «Bella Casa» in der Igel­weid. Die Kunden pro­fi­tieren dabei von Don­nerstag bis Samstag von einem Wett­be­werb, bei dem es nur Gewinner geben wird – sprich Gut­scheine ab Fr. 5.– für alle Teil­nehmer.