Das «Brasil» 14 mal organisiert

1991 trat Kon­rad Kel­ler (Schwei­zer Rekord­in­ter­na­tio­na­ler und damals noch Mit­glied der Schwei­zer Natio­nal­mann­schaft, neben­bei Dienst­kol­le­ge von Heinz Lüthi) erst­mals mit dem Turn­ver­ein in Kon­takt. Er such­te für eine bra­si­lia­ni­sche Spit­zen­mann­schaft eine Spiel­ge­le­gen­heit zwi­schen den gros­sen Tur­nie­ren von Jona und Wid­nau. Als zwei­te Mann­schaft bot er uns die Teil­nah­me von Seri­en­mei­ster Full-Reu­en­thal an. Nach kur­zem Abwä­gen von Chan­cen und Risi­ken ent­schlos­sen wir uns, das Wag­nis ein­zu­ge­hen. Wir began­nen mit der Orga­ni­sa­ti­on des ersten Abend­tur­niers mit inter­na­tio­na­ler Betei­li­gung. Wir such­ten Spon­so­ren, orga­ni­sier­ten die Fest­wirt­schaft, infor­mier­ten die Pres­se und berei­te­ten den Platz vor. Der Abend über­traf unse­re kühn­sten Erwar­tun­gen. Wet­ter top, vie­le Zuschau­er, viel Betrieb in der Fest­wirt­schaft und auf dem Rasen Welt­klas­se­faust­ball. Somit war der Grund­stein für das inter­na­tio­na­le Abend­tur­nier in der Schweiz gelegt.

In den kom­men­den Jah­ren spiel­te alles, was im Welt­faust­ball Rang und Namen hat, in Staf­fel­bach.

Mann­schaf­ten: Aus der Schweiz

• Full Reu­en­thal, mehr­fa­cher Schwei­zer­mei­ster

• Wid­nau, mehr­fa­cher Schwei­zer­mei­ster

• Natio­nal­mann­schaft Junio­ren

• Dream Team 82, ehe­ma­li­ge Natio­nal­mann­schaft Schweiz

• Ober­ent­fel­den, regio­na­les Spit­zen­team

• Schloss­rued, regio­na­les Spit­zen­team aus Öster­reich

• ASKÖ Linz Urfahr, mehr­fa­cher Lan­des­mei­ster, Welt­po­kal­sie­ger

• Krems­mün­ster, öster­rei­chi­sches Spit­zen­team

Aus Deutsch­land

1860 Hagen, mehr­fa­cher Lan­des­mei­ster, mehr­fa­cher Welt­po­kal­sie­ger, mehr­fa­cher Welt­cup­sie­ger