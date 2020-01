«Das Extremste, das ich je gemacht habe»

Wenn ein­er wie er sagt: «Das ist das Extrem­ste, das ich je gemacht habe», dann heisst das etwas. Mit dem Fahrzeug über einen See oder 40 Meter hohe Steil­wände hin­auf, ohne dabei die aus­gesteck­ten Gassen zu ver­lassen, das ist For­mu­la Offroad. Und genau an so einem Ren­nen nahm der 42-Jährige im Sep­tem­ber 2019 teil – und zwar nicht nur als erstes Schweiz­er- Team, son­dern auch als erster «Südlän­der ». Denn For­mu­la Offroad stammt ursprünglich aus Island. Mit­tler­weile hat sich der Wet­tbe­werb auch in Nor­we­gen, Finn­land, Schwe­den, Däne­mark und in den USA etabliert. In Europa ging es aber nie südlich­er als Däne­mark. Zumin­d­est bis Andy Kuhn kam.

Mit keinem anderen Motor­sport ver­gle­ich­bar

2015 reiste Andy Kuhn zum ersten Mal nach Nor­we­gen, um sich ein solch­es Ren­nen anzuse­hen. «Du stehst da unten und siehst wie diese Fahrzeuge mit einem gewalti­gen Don­nern diese steilen Sand­wände hin­auf­fahren», erzählt Andy Kuhn völ­lig fasziniert. Nicht sel­ten schaf­fen die Fahrzeuge den Auf­stieg nicht, über­schla­gen sich und purzeln den ganzen Hang wieder hin­unter. «Mit offen­em Mund denkst du dir, das kann doch physikalisch gar nicht möglich sein. For­mu­la Offroad ist ein­fach mit keinem anderen Motor­sport zu ver­gle­ichen. » Auch die Fahrzeuge selb­st faszinierten Andy Kuhn auf Anhieb. Sie sind über 2,5 Meter bre­it, haben einen riesi­gen V8-Motor, haben bis zu 2000 PS und riesige Pad­dlereifen mit Schaufeln, die man son­st nur bei extremen Wüsten­bug­gys sieht.