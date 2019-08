«Das Kegeln könnte aussterben»

Es ist in etwa so, wie man es sich gemein­hin vor­stellt. Die Kegel­bahn im Restau­rant Froh­sinn in Teuf­en­thal befin­det sich in einer Art Hin­ter­zim­mer der Gast­stät­te. Das Lokal wirkt urchig, hat aber auch Charme. Ent­ge­gen der weit­ver­brei­te­ten Mei­nung steht Mine­ral­was­ser und nicht etwa Alko­hol auf dem Tisch. Und auch geraucht wird nicht.

Jeweils am Don­ners­tag, um 20 Uhr, trifft sich hier der Kegel­klub Ori­on Aar­au zum rund zwei­stün­di­gen Trai­ning. Die sie­ben Mit­glie­der sind im Schnitt unge­fähr um das Pen­si­ons­al­ter. «Bezüg­lich Nach­wuchs sieht es lei­der sehr schlecht aus», bedau­ert die Safen­wi­le­rin Maja Kam­ber (58). Das Durch­schnitts­al­ter liegt der­zeit zwi­schen 60 und 70. «Zudem gibt es auch immer weni­ger Bah­nen», sagt Maja Kam­ber, «denn für einen Wirt ist die Bahn­pfle­ge mit Auf­wand ver­bun­den.» Neue Bah­nen gibt es auch eher sel­ten, denn eine Kegel­bahn sei nicht beson­ders lukra­tiv. Düste­re Aus­sich­ten, die Maja Kam­ber mit fol­gen­der Aus­sa­ge unter­mau­ert: «Das Kegeln könn­te ein­mal aus­ster­ben.»

Die Tra­di­ti­ons­sport­art hat dies­be­züg­lich einen deut­lich schwe­re­ren Stand als das moder­ne­re Bow­ling. Der «jün­ge­re Bru­der» aus den USA mit der län­ge­ren Bahn und den leich­te­ren Kugeln ist welt­weit ver­brei­ter­ter, wird in gros­sen Zen­tren ange­bo­ten und ist des­halb auch für die jün­ge­re Kli­en­tel attrak­ti­ver.

In der Schweiz, in der eine ein­zig­ar­ti­ge Form des Kegelns mit schwe­ren Kugeln und schwe­ren Kegeln (das «Natio­nal­ke­geln») prak­ti­ziert wird, sind immer noch gegen 2500 Frau­en und Män­ner aktiv. Der gröss­te Ver­band ist dabei die Schwei­ze­ri­sche Freie Keg­ler-Ver­ei­ni­gung mit um die 1600 Mit­glie­der. Die­sem gehört auch Maja Kam­ber an, die im ver­gan­ge­nen Jahr erst­mals den Schwei­zer-Mei­ster-Titel bei den Frau­en fei­ern durf­te.

«Pro Match ver­schie­ben wir etwa eine Ton­ne»

Pro­fis gibt es kei­ne und auch zu ver­die­nen ist nichts. Es geht vor allem um die Fas­zi­na­ti­on, der auch Maja Kam­ber bereits in der Kind­heit erle­gen ist. «Mei­ne Eltern haben schon immer geke­gelt. Ich bin dann jeweils mit­ge­gan­gen und hat­te den Plausch dar­an.» Mitt­ler­wei­le ist die Safen­wi­le­rin schon 31 Jah­re aktiv.

Spe­zi­el­le Grund­vor­aus­set­zun­gen oder Fähig­kei­ten benö­tigt man nicht, wenn man mit dem Sport­ke­geln begin­nen will. «Du brauchst kei­ne Vor­kennt­nis­se, das kann jeder ler­nen», sagt Maja Kam­ber, «es ist aber sicher von Vor­teil, wenn du ein gewis­ses Talent mit­bringst, ein gutes Gefühl für die Kugel hast. Aus­ser­dem ist es nicht schlecht, wenn du dich gut kon­zen­trie­ren kannst und etwas Aus­dau­er hast.»