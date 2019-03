Das Oberentfelder Gemeindehaus beschossen!

Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen, 7. März, kurz vor 6.00 Uhr stell­te ein Gemein­de­an­ge­stell­ter Ein­schuss­lö­cher an der Haupt­ein­gangs­tü­re des Gemein­de­hau­ses an der Dorf­stras­se in Ober­ent­fel­den fest. Die Kan­tons­po­li­zei rück­te zur Tat­be­stands­auf­nah­me vor Ort aus. Zur Klä­rung des Sach­ver­halts führ­te sie eine Spu­ren­si­che­rung durch. Gemäss ersten Erkennt­nis­sen dürf­te eine unbe­kann­te Täter­schaft die Glas-Ein­gangs­tü­re sowie eine Beschrif­tungs­ta­fel beschä­digt haben.