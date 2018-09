Die IMS ist ein berufs­bil­dender Lehr­gang mit breiter All­ge­mein­bil­dung, der pro Jahr­gang mit je ein bis zwei Abtei­lungen an der Alten Kan­tons­schule Aarau und der Kan­tons­schule Baden in Zusam­men­ar­beit mit der Berufs­fach­schule BBB (Berufs­Bil­dung­Baden) geführt wird.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach ins­ge­samt vier Jahren, wovon das letzte als Pra­xis­jahr in einem Betrieb absol­viert wird, den Dop­pel­ab­schluss EFZ Infor­matik, Fach­rich­tung Appli­ka­ti­ons­ent­wick­lung, sowie die Berufs­ma­tu­rität Wirt­schaft und Dienst­leis­tungen, Typ Wirt­schaft.

Die Aus­rich­tung auf den Arbeits­markt und die Stu­dier­fä­hig­keit wird ins­be­son­dere durch die Einführung neuer, pra­xis­ori­en­tierter Unter­richts­formen ab der 1. Klasse erreicht. In den soge­nannten Ler­n­ate­liers wenden die Schülerinnen und Schüler das theo­re­tisch ver­mit­telte Infor­ma­tik­wissen pro­jekt­ori­en­tiert an und werden zum selb­stän­digen Arbeiten nach Auf­trags­prinzip hingeführt. Die Ler­n­ate­liers finden, wie der nach Modulen struk­tu­rierte theo­re­ti­sche Infor­ma­tik­un­ter­richt, an der Berufs­fach­schule BBB in Baden statt.