Das unrühmliche Wahrzeichen «Frohsinn» in Hirschthal verschwindet

Die­ses Gerät «greift» das Abbruch­ob­jekt fron­tal an, zer­klei­nert die Bau­sub­stanz und sor­tiert das Mate­ri­al (Stein, Holz, Glas, Kunst­stoff usw.) auto­ma­tisch und bringt es sofort auf spe­zi­el­le Güter­wa­gen der WSB.

Am näch­sten Mon­tag um 13.00 Uhr wird mit der Arbeit begon­nen. Gemein­de­am­man Peter Stad­ler und Johann Schnei­der-Ammann wer­den den Bag­ger gemein­sam star­ten. Der Ehren­gast freut sich auf sei­nen Besuch in Hirsch­thal, da er vor sei­ner Bun­des­rats­zeit in sei­ner Fir­ma an der Ent­wick­lung die­ses gigan­ti­schen Recy­cling-Bag­gers wesent­lich mit­ge­ar­bei­tet hat­te.