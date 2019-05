Dem FCA läufts – auf und neben dem Platz

Als der FC Aar­au nach elf Run­den erst vier Punk­te auf dem Kon­to hat­te, abge­schla­gen Letz­ter war der Chal­len­ge League, mit sie­ben Punk­ten Rück­stand auf den Vor­letz­ten, dach­te wohl nie­mand im Umfeld des FCA, dass Anfang Mai plötz­lich, oder bes­ser gesagt: immer noch, die Chan­ce auf den Auf­stieg besteht. Die­se Hoff­nung lebt dank des schier sen­sa­tio­nel­len Aus­wärts­sie­ges am ver­gan­ge­nen Sams­tag bei Leder Ser­vet­te, als die Aar­au­er einen Rück­stand mit viel Moral in einen Sieg dreh­ten. So winkt dem FCA mor­gen im Direkt­du­ell gegen den der­zei­ti­gen Zwei­ten Lau­sanne bei einem Sieg ein Auf­rücken auf den Bar­ra­ge­platz. Das kapi­ta­le Heim­spiel im Brüggli­feld wird am Sams­tag um 20.00 Uhr ange­pfif­fen.

FC Aar­au erhält Lizenz erneut in erster Instanz

Auch neben dem Platz läufts der­zeit beim FC Aar­au. Wie in den Jah­ren zuvor erhält der FC Aar­au die bean­trag­te Lizenz in erster Instanz – mit drei Auf­la­gen. Der FC Aar­au bean­trag­te die Lizenz II, mit der er in der Sai­son 2019/2020 sowohl an der Mei­ster­schaft der Brack.ch Chal­len­ge League wie auch der Raiff­ei­sen Super League teil­neh­men kann. Die Ertei­lung durch die Swiss Foot­ball League erfolgt erneut in erster Instanz, was der FCA einer am Mon­tag ver­öf­fent­lich­ten Medi­en­mit­tei­lung auf die seit vie­len Jah­ren nach­hal­tig geführ­ten Geschäfts­gän­ge im Rah­men der vor­han­de­nen Mög­lich­kei­ten zurück­füh­ren dür­fen.