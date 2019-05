Der Aarauer Altstadtlauf kommt in grossen Schritten näher

Auf die­se Wei­se sol­len sie bei­spiels­wei­se in die regu­lä­ren Ver­eins- und Trai­nings­struk­tu­ren ein­ge­bun­den wer­den oder sie sol­len die Chan­ce erhal­ten, in bestehen­de Sport­ver­an­stal­tun­gen inte­griert zu wer­den – so wie am Aar­au­er Alt­stadt­lauf, wo alle Teil­neh­mer in der Kate­go­rie der Han­di­ca­pier­ten auf­grund des 5-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums kosten­los star­ten dür­fen.

Neue «Altstadtlauf»-Shirts

Bereits zum zwei­ten Mal lan­cie­ren die Ver­ant­wort­li­chen in die­sem Jahr ein offi­zi­el­les «Aar­au­er Altstadtlauf»-Shirt. War es im letz­ten Jahr noch ein Tank Top, ist es in die­sem Jahr ein T-Shirt mit dem auf­ge­frisch­ten Visu­al des Events – das per­fek­te Sou­ve­nir für alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer. Das T-Shirt kann ab sofort bei aar­au info an der Metz­ger­gas­se 2 gekauft oder direkt bei der Online-Anmel­dung bestellt wer­den. Es wird auch mög­lich sein, die neu­en T-Shirts am Lauf­tag sel­ber zu kau­fen. Los geht es am Sams­tag 18. Mai um 16 Uhr. Nach den Ein­rad-Fah­rern und den han­di­ca­pier­ten Läu­fe­rin­nen und Läu­fern gilt es ernst für die Kids. Die­se dür­fen auch in die­sem Jahr wie­der alle­samt kosten­los star­ten dank dem Enga­ge­ment der Aar­gaui­schen Kan­to­nal­bank. Ab 17.30 Uhr ren­nen die Sta­fet­ten-Teams auf der 1,2-Kilometer lan­gen Strecke durch die Aar­au­er Alt­stadt, wobei es in die­sem Jahr bei den Erwach­se­nen erst­mals drei ver­schie­de­ne Kate­go­ri­en gibt (Män­ner, Frau­en und Mixed). Anschlies­send fol­gen die Jog­ge­rin­nen und Jog­ger, die eine Distanz von 3,6 Kilo­me­tern zurück­le­gen, ehe die Män­ner und Frau­en in der Haupt­kon­kur­renz (7,2 km) den Abschluss machen.