Der Bären – das Lokal für Geniesser

Nach reif­li­cher Über­le­gung kamen sie zum Schluss, dass ein eige­ner Betrieb viel mehr Mög­lich­kei­ten bie­tet als ein Pacht­be­trieb. So ent­schlos­sen sie sich, vor­erst bei­de Betrie­be zu füh­ren.

Am 3. April 2003 kam die Eröff­nung und «Antri­ke­te» im Gast­haus zum Bären Hol­zi­ken. Mar­tha und Wer­ner Ulmann hat­ten dem Bären zuvor 21 Jah­re geführt und das Haus war sehr gut im Schuss. «So war es für uns leicht, den Betrieb naht­los wei­ter­zu­füh­ren. An der Eröff­nung platz­te der Bären fast aus allen Näh­ten, aus nah und fern kamen die Gäste ange­schwärmt, es war eine wah­re Freu­de und die Ulmanns waren sicht­lich stolz und erleich­tert, dass ihr Bären in ihrem Sin­ne wei­ter­ge­führt wur­de», erzählt das heu­ti­ge Wir­te­paar. Schon bald merk­ten sie, dass der Bären ihren gan­zen Ein­satz brauch­te.

«Es war ein schwe­rer Ent­scheid, das Röss­li in Kunt­wil auf­zu­ge­ben, wir gin­gen mit einem lachen­den und wei­nen­den Auge weg». Ihr Ent­scheid, sich voll und ganz dem Bären Hol­zi­ken zu wid­men, kri­sta­li­sier­te sich als rich­tig her­aus. Ihr Dank gebührt den Vor­gän­gern: «Ein dickes Dan­ke­schön an Mar­tha und Wer­ner Ulmann, die uns immer wie­der besuch­ten und uns in unse­rem Tun unter­stütz­ten.»

Moder­ni­siert, reno­viert und erwei­tert

Nach und nach wur­de in die Infra­struk­tur inve­stiert: Ein­gangs­be­reich, Gast­stu­be, Ter­ras­se, Spei­se­saal, moder­ne Toi­let­ten, eine neue, hel­le und geräu­mi­ge Küche, Lager­räu­me und ein neu­er Spei­se­saal waren das Ergeb­nis. «Nun sind es 20 Jah­re, seit wir uns ent­schlos­sen haben zu wir­ten. Am Anfang waren wir ein Team von fünf Per­so­nen, heu­te sind es gegen 20 Mit­ar­bei­ter», erzäh­len die Jubi­la­re, «wir bil­den Lehr­lin­ge aus und haben unse­re Köchin unter­stützt auf ihrer Wei­ter­bil­dung zum Chef­koch mit eid­ge­nös­si­schem Fach­aus­weis.

Ohne unse­re tol­len Mit­ar­bei­ter wäre alles nicht mög­lich. Wir dan­ken ihnen für ihren Ein­satz. Zum Schluss ein herz­li­ches Dan­ke­schön unse­ren treu­en Gästen, die immer wie­der zu uns in den Bären Hol­zi­ken kom­men!»