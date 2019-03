Der Knoten Bahnhof in Teufenthal wird saniert und umgestaltet

Die bei­den Kan­tons­strassen K 242 (Wynen­tal­stras­se) und K 250 (Dorf­stras­se) in Teuf­en­thal stel­len die regio­na­len Ver­kehrs­be­zie­hun­gen im Wynen­tal und zum See­tal sicher. Die Belä­ge der Stras­sen sind gröss­ten­teils aus­ge­mer­gelt und stark abge­fah­ren – sie müs­sen saniert wer­den. Der Kno­ten K 242/K 250 wird in eine Kreis­ver­kehrs­an­la­ge umge­baut. Mit dem Krei­sel wird eine Ver­ste­ti­gung des Ver­kehrs­flus­ses erreicht und ande­rer­seits genü­gend Platz zwi­schen dem Stras­sen­rand und dem Tras­see der Aar­gau Ver­kehr AG (AVA) als War­te­raum für Fuss­gän­ge­rin­nen und Fuss­gän­ger geschaf­fen. Die Ein­mün­dung Schmit­ten­gas­se wird ver­brei­tert und neu­ge­stal­tet.

Gleich­zei­tig mit dem Stras­sen­bau­pro­jekt wer­den umfang­rei­che Anpas­sun­gen am Bahn­tras­see vor­ge­nom­men. Wei­ter muss die AVA die Bahn­über­gän­ge ent­lang der K 242 (Schmit­ten­gas­se, Bahnhofareal/Perronbereich, Injec­ta Druck­guss AG) gemäss den aktu­el­len Vor­schrif­ten des Bun­des­amts für Ver­kehr sichern und umfang­rei­che Anpas­sun­gen am Bahn­tras­see vor­neh­men. Zusätz­lich wird die Bus­hal­te­stel­le vom Bahn­hof an die Dorf­stras­se ver­legt. So wird die Fahr­plan­si­cher­heit des Buses erhöht, da die­ser die Bahn nicht mehr que­ren muss.