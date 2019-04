Der LA ist keine Wurst- und Brot-Zeitung!

Der Land­an­zei­ger wird inten­siv gele­sen. Das wis­sen wir aus Unter­su­chun­gen. Dass er aber der­mas­sen begehrt ist wie in den letz­ten 14 Tagen, ist abnor­mal. Was ist pas­siert? Ein älte­rer Mann kommt die Land­an­zei­ger­trep­pe hoch geschli­chen zum Schal­ter und teilt den Büro­frau­en mit, dass er noch meh­re­re Zei­tun­gen benö­ti­ge um Geschirr ein­zu­packen. Die Frau am Schal­ter ent­schloss sich, ihm älte­re Zei­tun­gen mit­zu­ge­ben. Nein, die wol­le er nicht, ant­wor­te­te der «Kun­de». Von den neu­en Exem­pla­ren gäbe es jeweils nur eine, wur­de dem ver­dutz­ten Mann mit­ge­teilt. Zwei Tage spä­ter tauch­te der­sel­be wie­der auf, um sich erneut eine Zei­tung zu «schnap­pen». Spä­ter kam ein Ehe­paar an den Schal­ter und sag­te uns, dass man auch der Schwe­ster der Frau im Ber­ner Ober­land den Land­an­zei­ger schicken möch­te – aber natür­lich nicht als Abo, denn das wür­de etwas kosten.

Das Per­so­nal des Land­an­zei­gers hat inzwi­schen den Pfef­fer gero­chen. Wes­halb hat­te so man­cher plötz­lich den Wunsch nach meh­re­ren Land­an­zei­gern? Nie­mand getrau­te sich die Wahr­heit mit­zu­tei­len. Des Rät­sels Lösung: Der Aus­ga­be vom 21. März war ein Gut­schein für eine Gra­tis-Brat­wurst mit Brot und Getränk im Möbel­haus Livi­que ent­hal­ten.