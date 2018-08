Das vor 128 Jahren gegrün­dete Unter­nehmen Publi­citas pach­tete Inse­ra­te­raum in vielen Zei­tungen und ver­kaufte ihn an Wer­be­auf­trag­geber und Klein­in­se­ra­te­kunden weiter. Das brachte regel­mäs­sige Ein­nahmen für Zei­tungs­ver­leger und für die Wer­be­auf­trag­geber brachte es den Vor­teil, dass sie es nur mit einem ein­zigen Geschäfts­partner zu tun hatten und nicht mit jeder ein­zelnen Zei­tung über jedes ein­zelne Inserat ver­han­deln mussten.

So waren es vor allem Gross­ver­teiler und grös-sere Firmen, die ihre Inse­rate via Publi­citas schal­teten und diese auch an dieses Unter­nehmen bezahlten. Die Publi­citas ihrer­seits zahlte die Gelder nach Abzug der Kom­mis­sion an die Ver­leger weiter. Noch Anfang dieses Jahr­hun­derts spielte die Publi­citas eine zen­trale Rolle auf dem Schweizer Zei­tungs­markt. Ihr Anteil an der Pres­se­wer­bung betrug hohe 65 %.