Als Gelän­de­gänger und ein­zig­ar­tiges All­tags-Fahr­zeug für den Gross­stadt-dschungel, bietet die neue, vierte Gene­ra­tion des Jeep Wrangler ein aus­ge­zeich­netes Niveau an Fahr­kom­fort und über­zeu­gende Fahr­ei­gen­schaften. Der neue Jeep Wrangler (JL) bewahrt seine Ein­zig­ar­tig­keit und schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte der Marke Jeep auf, deren Ent­ste­hung bereits im Jahr 1941 begann. Der neue Jeep Wrangler rollt von Sep­tember an in die Show­rooms der Schweizer Jeep-Händler.