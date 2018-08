Der fach­liche Aus­tausch wurde von allen Betei­ligten begrüsst. Die kan­to­nalen Fach­stellen und die Ver­bands­prä­si­denten haben des­halb ver­ein­bart, den Dialog weiter zu pflegen und den Runden Tisch in peri­odi­schen Abständen weiterzuführen. Die Anpas­sung an den Kli­ma­wandel ist eine gesell­schaft­liche, öko­lo­gi­sche und wirt­schaft­liche Her­aus­for­de­rung, der sich die Ver­wal­tung und die Ver­bände gemeinsam stellen wollen. Der Pro­zess, ziel­ge­rich­tete und lang­fristig wirk­same Anpas­sungs­mass­nahmen in allen Sek­toren zu ent­wi­ckeln, ist ange­stossen und wird gemeinsam wei­ter­ver­folgt. Behörden und Ver­bände betonen: Die Folgen der Tro­cken­heit werden erst in den nächsten Monaten richtig zu sehen und zu spüren sein; daran ändern auch die aktu­ellen Gewitter und mög­liche wei­tere Nie­der­schläge nichts.