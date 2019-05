Die elektrischen Cargo-Bikes kommen nach Suhr

«Car­ve­los ent­la­sten den Stadt­ver­kehr», so Dr. Jörg Beck­mann, Direk­tor der Mobi­li­täts­aka­de­mie, «und sind Erwach­se­ne oder Kin­der erst­mal vom Lasten­ve­lo­vi­rus infi­ziert, wol­len sie immer sel­te­ner zurück auf den Vor­der- oder Rück­sitz eines Auto­mo­bils. Elek­trisch Lasten­ve­lo­fah­ren macht einen Rie­sen­spass, bie­tet viel Fle­xi­bi­li­tät und hält fit.»

Quar­tier­lä­den als car­ve­lo2go-Hosts

Das Sharing-Ange­bot funk­tio­niert denk­bar ein­fach und basiert auf der Ver­an­ke­rung im Quar­tier. Klein­be­trie­be wie Quar­tier­lä­den, Cafés oder Restau­rants über­neh­men die Rol­le eines soge­nann­ten Hosts. In ihrer Funk­ti­on als Abga­be­stel­le über­ge­ben sie den Nut­ze­rin­nen und Nut­zern den Schlüs­sel und den Akku des Car­ve­los. Als Gegen­lei­stung kön­nen die Hosts das Bike kosten­los für eige­ne Fahr­ten ein­set­zen. Wer ein Car­ve­lo nut­zen will, reser­viert die­ses über die Web­site www.carvelo2go.ch oder über die gleich­na­mi­ge App. Die Prei­se für die Mie­te sol­len mög­lichst brei­te Bevöl­ke­rungs­grup­pen anspre­chen. Die Buchungs­ge­bühr beträgt 5 Fran­ken, danach bezahlt man 2 Fran­ken pro Stun­de. In der Nacht zwi­schen 22 bis 8 Uhr ent­fällt der Stun­den­ta­rif. Mit einer TCS-Mit­glied­schaft oder einem car­ve­lo2go-Halb­tax-Abo à 90 Fran­ken hal­bie­ren sich alle Mie­ten. In Suhr wer­den die bei­den Car­ve­los von Puma Velo­ser­vice, Bach­stras­se 22, und vom Mig­ro­li­no, Bahn­hofstras­se 1, ver­wal­tet.