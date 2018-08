Die FC Aarau Frauen sind bereit für die neue Saison

«Wir wollen, dass junge Mäd­chen und Frauen, die sich für den Leis­tungs­fuss­ball ent­schieden haben, beim FC Aarau Frauen das beste Umfeld und ideale Vor­aus­set­zungen bekommen, um diesen Traum zu ver­wirk­li­chen», sagt Michel Schau­en­berg, Prä­si­dent der FC Aarau Frauen. «Uns ging es immer um den Nach­wuchs und um den Schweizer Frau­en­fuss­ball. Mit der klaren Stra­tegie unseren eigenen Nach­wuchs zu för­dern, und so selber die Spie­le­rinnen für die erste Mann­schaft her­an­zu­ziehen, um dann mit dieser Mann­schaft in der Königs­klasse zu spielen.»

Bereits in der letzten Saison zeigte nicht nur das gute Abschneiden der U17 und U19 in der Meis­ter­schaft wie erfolg­reich diese eigene Nach­wuchs­för­de­rung ist. Nein, viele U19-Spie­le­rinnen konnten auch bereits Ein­sätze in der ersten Mann­schaft leisten und Natio­nal­liga A-Luft schnup­pern.

«In einem jungen Verein drei Mann­schaften zu führen und för­dern, war und ist nicht immer ein­fach. Doch bei den FC Aarau Frauen sind wir über­zeugt, dass dies der rich­tige Weg ist. Des­halb kommt auch auf die Saison 18/​19 noch eine U15-Mann­schaft dazu. So können wir noch früher die Talente erkennen und för­dern», sagt Andreas Zür­cher, neu Sport­ko­or­di­nator der FC Aarau Frauen.