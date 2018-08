Auf den Sand­plätzen des Ten­nis­cen­ters Aarau West in Ober­ent­felden, sowie auf den Anlagen des TC Ent­felden und des TC Suhr jagen die Nach­wuchscracks aus aller Welt den gelben Filz­ku­geln nach. Am grössten Junioren Ten­nis­tur­nier Europas, der FROMM Swiss Junior Trophy, wurden am Wochen­ende die Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­niere in den Alters­klassen U14 und U16 aus­ge­tragen. Wäh­rend den neun Tur­nier­tagen werden bei­nahe 500 Matches aus­ge­tragen. Seit Montag kämpfen die Junio­rinnen und Junioren im Haupt­feld der Kate­go­rien U14 und U16 um wich­tige Welt­rang­lis­ten­punkte und am Mitt­woch greifen dann auch die Cracks in der Königs­klasse U18 ins Tur­nier­ge­schehen ein.