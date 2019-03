Die regionale Bank der vielen guten Seelen

Das Wachs­tum der Bank Leerau wur­de schon beim Ein­tritt an die Gene­ral­ver­samm­lung sicht­bar: Am Sams­tag­nach­mit­tag ström­ten 631 (von 2143) Genos­sen­schaf­ter in die Sport­hal­le und boten ein impo­san­tes Bild. «Sovie­le waren es noch nie», fand eine Genos­sen­schaf­te­rin, die sogleich ihr Han­dy für ein Erin­ne­rungs­fo­to zück­te. Ste­fan Züs­li soll­te die­ses Wachs­tum spä­ter bestä­ti­gen. Der Vor­sit­zen­de der Geschäfts­lei­tung konn­te durch­wegs posit­ve Zah­len für das Jahr 2018 prä­sen­tie­ren. So flos­sen der Bank Leerau bei­spiels­wei­se 25 Mil­lio­nen Fran­ken an neu­en Spar­geldern zu. Ein Wachs­tum gab es auch bei neu­en Bau­kre­di­ten und Hyo­the­ken. Das freut die Genos­sen­schaf­ter, die bereits am Mon­tag in den Genuss der Divi­den­de kamen.

Für das lau­fen­de Jahr rech­net die Bank Leerau mit wei­ter sin­ken­den Zins­mar­gen und des­halb auch mit einem tie­fe­ren Ergeb­nis als 2018.