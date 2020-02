Die Reservationsgebühr beim Hauskauf

ANTWORT | Ja. Ein Reser­va­tionsver­trag unter­ste­ht densel­ben For­mvorschriften wie der Hauptver­trag selb­st. Da Grund­stücksverträge öffentlich zu beurkun­den sind, müssen auch Reser­va­tionsverträge zu Kaufverträ­gen von Grund­stück­en öffentlich beurkun­det wer­den. Ist dem nicht so, so hält das Bun­des­gericht den Reser­va­tionsver­trag für for­mal ungültig und damit nichtig. Mit anderen Worten genügt die ein­fache Schriftlichkeit – obwohl in der Prax­is weit ver­bre­it­et – nicht, wom­it die Anzahlung keine rechtliche Grund­lage hat.

Der Verkäufer muss diese somit zurück­bezahlen. Allerd­ings darf der Verkäufer tat­säch­liche Aufwen­dun­gen wie beispiel­sweise Inser­ate- und Wer­bekosten, Kosten des Notars (Kaufver­tragsen­twurf), etc. in Abzug brin­gen.