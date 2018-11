Die Schweiz muss sicherer werden!

Kür­zlich weilte ich in Paraguay. In diesem südamerikanis­chen Land füh­le ich mich heute sicher­er als in der Schweiz. Das stimmt mich etwas trau­rig. Punk­to Krim­i­nal­ität ist die Schweiz offen­bar heute Zielscheibe für aus­ländis­che Ban­den und das muss gestoppt wer­den. Kür­zlich wur­den im Aar­gau innert 24 Stun­den 12 Ein­brüche reg­istri­ert. Seit dem Jahr 2000 musste die Aar­gauer Polizei ins­ge­samt 13’200 mal aus­rück­en wegen krim­ineller Machen­schaften. Gegen­s­teuer ist ange­sagt. Ich denke, dass die Polizis­ten heute ihr Möglich­stes machen. Ich stelle aber auch fest, dass man lieber Radarg­eräte am Strassen­rand auf­stellt, statt die Krim­i­nal­ität zu bekämpfen. Offen­bar war zumin­d­est der grossan­gelegte Polizeiein­satz vom ver­gan­genen Woch­enende ein erster erfol­gre­ich­er Schlag gegen die organ­isierte Krim­i­nal­ität. Wenn wir nicht dere­inst unsere Anwe­sen mit Stachel­draht schützen wollen, braucht es mehr sicht­bare Präsenz der Polizei. Das wird meines Eracht­ens hier zu wenig gemacht. Die Polizei muss am Wegrand ste­hen, nicht nur im Büro sitzen. Von pri­vat­en Patrouillen in Quartieren halte ich wenig. Das ist zwar gut gemeint, macht aber bei den Ein­brech­ern keinen Ein­druck.

Zu mein­er Jugendzeit war die Luft noch rein. Wenn wir auf dem Lande arbeit­eten, blieb die Haustüre offen. So etwas geht heute nicht mehr. Einge­brochen, beschissen und get­rickst wird fast schon stündlich. Beson­ders beden­klich ist der Angriff auf alte Leute mit Enkel­tricks usw.