Unsere Gesell­schaft ver­än­dert sich und damit auch unsere Wohn­be­dürf­nisse. Ein­per­so­nen­haus­halte sind keine Sel­ten­heit mehr. Immer mehr Men­schen leben allein oder führen aus beruf­li­chen Gründen zwei Wohn­sitze. Die wach­sende Anzahl an Sin­gle­haus­halten, der demo­gra­fi­sche Wandel sowie eine zuneh­mend gefragte Mobi­lität setzen neue Anfor­de­rungen an das Eigen­heim. Das klas­si­sche Ein­fa­mi­li­en­haus hat Kon­kur­renz im Klein­format bekommen. Als Ziel­gruppen für Mini­häuser kommen nicht nur fle­xible Ein­zel­per­sonen und kleine Fami­lien in Frage. Überall dort, wo fle­xible Lösungen gefragt sind, ist diese Gebäu­de­form sinn­voll.