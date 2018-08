Die Aar­gaui­sche Gebäu­de­ver­si­che­rung AGV erliess ab Montag, 30. Juli, 17.00 Uhr ein abso­lutes Feu­er­verbot. Dieses Verbot gilt aus­drück­lich auch für die bestehenden, ein­ge­rich­teten Feu­er­stellen und bei Wald­hütten sowie an Pick­nick- und Spiel­plätzen in Wäl­dern und an Wald­rän­dern. Das Verbot ist not­wendig, weil der Wald­boden aus­ge­trocknet ist und sich die Brand­ge­fahr erhöht hat. Das Verbot bleibt bis auf wei­teres in Kraft und wird erst nach aus­rei­chenden Nie­der­schlägen wieder auf­ge­hoben.

Erlaubt ist wei­terhin das Gril­lieren mit Gas- und Elek­tro­grills. Auch hier ist ins­be­son­dere im Umgang mit Gas­fla­schen Vor­sicht geboten