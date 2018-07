1. Gestalten Sie den begeh­baren Klei­der­schrank oder den Anklei­de­raum so, dass er Ihrem jet­zigen Leben ent­spricht: Er ist ein Raum der Gegen­wart, keine Erin­ne­rungs­zone. Klei­dung, in die Sie vor etli­chen Jahren einmal gepasst haben, jetzt aber leider nicht mehr, und aus­ge­lei­erte Sachen gehören des­halb ent­sorgt. Die Methode von Marie Kondo hat schon vielen beim Aus­misten geholfen.

2. Über­legen Sie sich, was Sie über­haupt im Schrank bzw. im Anklei­de­raum und was im Flur, im Est­rich oder im Keller auf­be­wahren wollen. So können Sie den Platz­be­darf eru­ieren, den Sie tat­säch­lich benö­tigen.

3. Bewahren Sie Schuhe am besten aus-ser­halb des begeh­baren Klei­der­schranks oder des Anklei­de­raums auf. Denn selbst die sau­bersten und gepfleg­testen Füsse son­dern einen Geruch ab, der sich in den Schuhen fest­setzt und dem Duft frisch gewa­schener Wäsche im Nu den Garaus macht.

4. Falls Sie zum Schluss kommen, dass Sie nicht genü­gend Platz für ein Anklei­de­zimmer haben: nicht ver­zagen! Viel­leicht lässt sich ein anderer Raum mit einem Raum­teiler so gestalten, dass Sie zu einem offenen bzw. «halben» Anklei­de­raum kommen? Ansonsten fällt die Wahl auf den begeh­baren Klei­der­schrank.