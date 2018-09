«No Stress beim Pen­deln» – Die Buch­ver­nis­sage von Fredy No Stress war ein Rie­sen­er­folg. Rund 70 Per­sonen amüsierten sich köst­lich bei allem, was die sym­pa­thi­sche «Crew» zu bieten hatte: Sket­ches, Lesung, Musik (Andri Leo­nardo), Buch­si­gnieren und -ver­kauf und ein Apéro vom Feinsten. Alles von Fredy No Stress und seiner Familie und Freun­dinnen und Freunden, sowie vom Verlag ILV orga­ni­siert.