Ein Urteil gilt bis zum Vorliegen des Nächsten

ANTWORT | Lei­der ja. Eine Unter­halts­ver­pflich­tung ändert sich nicht auto­ma­tisch, wenn sich die finan­zi­el­le Situa­ti­on des Unter­halts­schuld­ners ver­schlech­tert. Lenkt der Unter­halts­be­rech­tig­te nicht in die Anpas­sung des Unter­halts ein, muss der Unter­halts­schuld­ner die Auf­he­bung oder Reduk­ti­on sei­ner Unter­halts­pflicht durch das Gericht prü­fen las­sen. Die Anpas­sung ist immer nur für die Zukunft, also für die Zeit ab Ein­rei­chung der Abän­de­rungs­kla­ge mög­lich. Das Gerichts­ver­fah­ren dau­ert im besten Fall drei bis sechs Mona­te, kann sich aber deut­lich in die Län­ge zie­hen wenn sich die Par­tei­en auch mit Unter­stüt­zung des Gerichts nicht eini­gen kön­nen. Wäh­rend des Abän­de­rungs­ver­fah­rens gilt das Schei­dungs­ur­teil und bleibt voll­streck­bar. Das bedeu­tet, dass Sie bis zum Erhalt des Abän­de­rungs­ur­teils den bis­he­ri­gen Unter­halts­bei­trag lei­sten müs­sen.