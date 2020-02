Eine der grössten Sanierungen der Schweiz

«Es ist eine der grössten ener­getis­chen Sanierun­gen der Schweiz», schreibt die AXA. Am 7. Feb­ru­ar starten die Vor­bere­itungsar­beit­en zur Sanierung von Tel­li B und Tel­li C an der Delfter­strasse. Die 581 bewohn­ten Woh­nun­gen wer­den ökol­o­gisch auf den neusten Stand gebracht und saniert. «Damit kann der CO 2 -Ausstoss unser­er Gebäude jährlich um rund 1000 Ton­nen reduziert wer­den», so die AXA.