Am Freitag, 23. November 2018, wird der Bevöl­ke­rung im Anschluss an die Ortsbürgerversammlung in der Aula des Mit­teil­stu­fen­schul­hauses von 19.00 bis 20.00 Uhr das Sie­ger­pro­jekt des Stu­di­en­wett­be­werbs Villa Brei­tenegg im Rahmen einer Aus­stel­lung vor­ge­stellt.

Am Samstag, 24. November 2018, von 8.00 bis 12.00 Uhr ist die Aus­stel­lung noch einmal für die ganze Bevöl­ke­rung und Inter­es­sierte geöffnet. Ver­treter der Gemeinde, Mit­glieder der Jury und die Archi­tektin des Sie­ger­pro­jektes stehen Ihnen an beiden Daten im Rahmen der Aus­stel­lung gerne bei Fragen zur Verfügung. Der Gemein­derat freut sich über Ihren Besuch.

Gemein­derat Köl­liken