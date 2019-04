Einmalige AMA-Momente

Rund 230 Aus­stel­ler sorg­ten für eine viel­fäl­ti­ge Mes­se, an der für jeden etwas dabei war. Sie prä­sen­tier­ten ihre Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen und waren ger­ne für einen Schwatz zu haben. Rund um die Mes­se wur­de auch ein span­nen­des Pro­gramm gebo­ten: Das Buure­land mit sei­nen Säu­li­ren­nen, das KMU- und das Start-Up-Forum, die Kon­zer­te von Jaz­zaar-Teil­neh­men­den und azTon. In die­sem Jahr war auch das Eid­ge­nös­si­sche Turn­fest, das im kom­men­den Juni in Aar­au statt­fin­det, zu Gast an der AMA.