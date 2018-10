Mit der Auf­nahme des GV Aaraus in die Lan­des­liga Süd von Baden-Würt­tem­berg hofft der Aar­auer Verein, die Sportart auch hier­zu­lande vor­an­zu­bringen.

Auch in der Schweiz tritt der GV Aarau an Wett­kämpfen an: Am 27. 10. 2018 findet das tra­di­ti­ons­reiche Tur­nier «Chal­lenge 210» in Tra­melan im Berner Jura statt, am 10. 11. 2018 wie­derum ein Heim­wett­kampf gegen Eisen­bach in der Lan­des­liga Süd.