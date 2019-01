Eisschnelläufer Marcel Bosker auf dem Olympiaweg

«Wir sind Kol­le­gen, aber während des Ren­nens grösste Konkur­renten», erzählt Bosker.

Zwar bestäti­gen die Weltcup­siege, dass er seinem Traum ein kleines Stück näher gekom­men sei, «aber ich bin nach wie vor noch weit davon ent­fer­nt.» Davon zeu­gen die Plätze drei (1500 m) und neun (5000 m), die am ver­gan­genen Weltcup-Woch­enende in Heeren­veen resul­tierten. Als «durch­zo­gen» stuft Bosker die Ergeb­nisse ein, was auch damit zu tun hat, dass seine per­sön­liche Erwartung­shal­tung gestiegen ist. «Ich gebe mich nicht mehr so schnell zufrieden», sagt Bosker. Der Sprung auf den ober­sten Podest­platz gestal­tet sich allerd­ings eben­so schwierig, wie sich inmit­ten der vie­len hol­ländis­chen Weltk­lasse-Eiss­chnel­l­läufer zu behaupten. «Fährst du in Hol­land in die Topten, gehörst du zu den 20 besten Läufern der Welt», erk­lärt Bosker. Weil nur drei Ath­leten pro Nation in der jew­eili­gen Weltcupdiszi­plin an den Start gehen dür­fen, ist der interne Konkur­ren­zkampf riesig. «Wer an den Auss­chei­dungswet­tkämpfen nicht bei den Leuten ist, für den kann eine Sai­son schnell vor­bei sein», sagt Bosker, der sich in zwei Wochen wieder in Hol­lands Eliteteam bewähren muss.

Obwohl der Druck im Oran­je-Dress gross ist, stand für Mar­cel Bosker ein Start unter Schweiz­er Flagge nie wirk­lich zur Diskus­sion. «Ich habe keinen Schweiz­er Pass und hätte nie an Olymp­is­chen Spie­len starten kön­nen. So war der Entscheid für mich schnell klar», sagt er. Das näch­ste Mal für seine Lan­des­far­ben glänzen will Bosker im Jan­u­ar bei der Mehrkampf-EM in Col­lal­bo (It). «Meine wichtig­sten Ziele sind, meine Zeit­en zu verbessern, um ein­er der Besten in Hol­land zu wer­den», sagt Bosker.