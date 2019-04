Eniwa-Ergebnis ist nicht befriedigend

Dies führ­te zu einem Rein­ge­winn von Fr. 3,9 Mio., wel­cher deut­lich unter dem Vor­jah­res­wert von Fr. 12,8 Mio. liegt.

Die Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit fiel im Geschäfts­jahr mit Fr. 44,1 Mio. wesent­lich gerin­ger aus als in den Vor­jah­ren mit dem Neu­bau des Ver­wal­tungs­ge­bäu­des mit Werk­hof.

Für Hans-Kas­par Scher­rer ist klar, das schlech­te Ergeb­nis will Eni­wa nicht ein­fach so hin­neh­men: «Es muss schnell wie­der bes­ser wer­den. Das ist uns allen klar.» Kosten­po­si­tio­nen gilt es zu über­prü­fen, Syn­er­gi­en mit ande­ren Wer­ken sol­len genutzt, die noch leer­ste­hen­den Miet­flä­chen sol­len ver­ge­ben und die Anschlüs­se für die Fern­wär­me mög­lichst zeit­nah gebaut wer­den.

Wie sieht die Zukunft aus?

Der gesam­ten Ener­gie-Bran­che steht ein gros­ser Wan­del bevor. The­men wie Dekar­bo­ni­sie­rung, CO 2 -Reduk­ti­on wer­den immer zen­tra­ler. Die Digi­ta­li­sie­rung hält in der Ener­gie-Bran­che mehr und mehr Ein­zug. So auch die Libe­ra­li­sie­rung des gan­zen Strom- und Gas­mark­tes. «In abseh­ba­rer Zeit sol­len alle Kun­den selbst ent­schei­den kön­nen, wen sie als Ener­gie­lie­fe­ran­ten wol­len», erklärt CEO Hans-Kas­par Scher­rer. Das bedeu­tet einen grös­se­ren Wett­be­werb und damit auch einen grös­se­ren Preis­druck bei Strom und Gas. Was kann Eni­wa also tun, um für die­se Trends gewapp­net zu sein? «Wir müs­sen fle­xi­bel blei­ben und auf neue Situa­tio­nen nicht nur reagie­ren, son­dern auch agie­ren», sagt Hans-Kas­par Scher­rer.

Kraft­werk­neu­bau: Mit­te Mai wird infor­miert

In Sachen Pro­jek­ten wird neben der Fern­wär­me die Kraft­werks­er­neue­rung die Eni­wa noch eini­ge Jah­re beschäf­ti­gen. Bei der öffent­li­chen Mit­wir­kung sind vie­le Inputs zusam­men gekom­men. Die­se gilt es momen­tan aus­zu­wer­ten. Mit­te Mai will die Eni­wa dar­über infor­mie­ren, was sie aus dem Mit­wir­kungs­ver­fah­ren umset­zen will und wie die defi­ni­ti­ve Pro­jekt­ein­ga­be bei den bei­den Kan­to­nen Aar­gau und Solo­thurn aus­sieht. Die Ein­ga­be soll noch vor den Som­mer­fe­ri­en statt­fin­den. Nach der Vor­prü­fung der bei­den Kan­to­ne soll das Pro­jekt noch ein­mal öffent­lich auf­ge­legt wer­den. «Im Moment kann trotz vie­ler Ver­bes­se­run­gen nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, dass es doch noch die eine oder ande­re Ein­spra­che geben wird», sagt Hans-Kas­par Scher­rer gelas­sen. Für ihn steht fest: «Wir haben nicht vie­le Mög­lich­kei­ten, in Aar­au und Umge­bung Strom zu -pro­du­zie­ren. Des­halb müs­sen wir die Chan­ce für den Aus­bau der regio­na­len Strom­pro­duk­ti­on für die näch­sten 68 Jah­re best­mög­lich nut­zen.»

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Geschäfts­be­richt gibt es auf www.eniwa.ch.