Die Holinger Solar AG, mit Sitz in Buben­dorf BL, ist auf die Rea­li­sie­rung von schlüs­sel­fer­tigen Pho­to­vol­ta­ik­an­lagen auf Frei- und Dach­flä­chen spe­zia­li­siert. Gegründet wurde die Ein­zel­firma 1986. Per 1. April 2016 erfolgte die Über­nahme der Akti­en­mehr­heit (80 Pro­zent) durch die IBAarau Elektro AG (heute Eniwa AG). Mit der nun bevor­ste­henden Fusion der beiden Firmen setzt man auf die Erwei­te­rung der Wert­schöp­fungs­ketten und treibt das dyna­mi­sche Wachstum des Unter­neh­mens weiter voran. Die Fusion soll zum Jah­res­ende abge­schlossen sein und alle Akti­vi­täten der Holinger Solar AG werden unter dem Namen Eniwa AG zen­tral am Standort Buchs wei­ter­ge­führt.