Die Ener­gie­preise am Gross­han­dels­markt sind im Laufe der letzten Monate stark ange­stiegen. Diese Ent­wick­lung wirkt sich auch auf die Gas­be­schaf­fungs­kosten der Eniwa AG aus. So musste der Vor­lie­fe­rant den Erd­gas­preis im Laufe des Jahres zwei Mal um je 0.30 Rp./kWh erhöhen. Dies führt für die Kun­dinnen und Kunden der Eniwa AG zu einer Preis­an­pas­sung per 1. Oktober 2018. Der Arbeits­preis für Erdgas/​Biogas steigt um 0.60 Rp./kWh (exkl. MwSt.), respek­tive 0.65 Rp./kWh (inkl. MwSt.). Der Grund­preis und die CO2-Abgabe bleiben unver­än­dert.