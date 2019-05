Erfolgreiches Wochenende für Schlossrueder Turner

Am 4. Mai star­te­te der Gerä­te­tur­ner Lars Gloor zu sei­nem 2. Wett­kampf der Sai­son, dem «Weg­ge­re Cup» in Britt­nau. Lars zeig­te einen aus­ge­gli­che­nen Wett­kampf mit Noten zwi­schen 8.70 und 9.15. Am Bar­ren sogar mit Höchst­no­te aller Tur­ner in der Kate­go­rie 4. Lei­der schli­chen sich aber auch eini­ge klei­ne Feh­ler ein und so war man sich nicht mehr sicher ob es für den ange­streb­ten Spit­zen­platz rei­chen wür­de. Bei der Rang­ver­kün­di­gung durf­te Lars sich dann aber die ver­dien­te Bron­ze­me­dail­le für den drit­ten Rang umhän­gen las­sen.

Am Sams­tag­abend durf­ten dann an den Mit­tel­län­di­schen Kunst­turner­ta­gen in Lenz­burg die bei­den Kunst­tur­ner Flo­ri­an Lan­gen­eg­ger und Nico Nee­ser im Pro­gramm 6, der höch­sten Klas­se, an den Start. Ein abso­lu­tes Novum für die klei­ne Rie­ge aus Schloss­rued, dass gleich zwei Tur­ner zusam­men in der höch­sten Klas­se star­ten. Flo­ri­an, wel­cher eine Woche vor­her in Hal­le (D) einen U18-Län­der­wett­kampf mit der Mann­schaft auf dem 2. Platz und in der Ein­zel­wer­tung als bester Schwei­zer auf dem her­vor­ra­gen­den 4. Rang abschloss, zeig­te auch in Lenz­burg einen tol­len Wett­kampf, hat­te aber am Bar­ren lei­der einen für ihn sel­ten Pat­zer zu ver­zeich­nen. Damit ver­gab er einen Spit­zen­platz. Trotz­dem konn­te Flo­ri­an aber den Wett­kampf doch noch auf dem her­vor­ra­gen­den 8. Platz been­den. Der zwei­te Tur­ner Nico Nee­ser konn­te wegen einer Ver­let­zung noch nicht voll trai­nie­ren und ent­schied sich dar­um nur zwei Gerä­te zu tur­nen.