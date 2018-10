Die Abge­ord­ne­ten­ver­samm­lung des Schwei­ze­ri­schen Turn­ver­bandes steht im Zei­chen des Eid­ge­nös­si­schen Turn­festes, das 2019 in Aarau statt­finden wird. Es ist Tra­di­tion, dass sich die Dele­gierten unmit­telbar vor dem alle sechs Jahre statt­fin­denden Gross­an­lass am Ver­an­stal­tungsort treffen und an dieser Ver­samm­lung auch den nächsten ETF-Orga­ni­sator bestimmen. Das Turn­fest in Aarau ist acht Monate vor Beginn in aller Munde. Des­halb gibt es an der Abge­ord­ne­ten­ver­samm­lung in Suhr einen wesent­li­chen Hauch an Turn­fest­at­mo­sphäre. «Die Vor­be­rei­tungs­ar­beiten für das ETF2019 in Aarau laufen auf Hoch­touren. Wir sind auf Kurs, benö­tigen den­noch die ver­bleiben Zeit von acht Monaten», fasst Geschäfts­führer Stefan Riner zusammen.

An einem ETF-Stand werden Infor­ma­tionen und Unter­lagen zum Fest ver­breitet, eine For­ma­tion des ETF-Orche­s­tras wird für musi­ka­li­sche Töne und die ETF-Show­gruppe by Grä­ni­chen STV mit wei­teren For­ma­tionen anderer Ver­eine für bewe­gende Stim­mung sorgen. «Wir möchten damit auf­zeigen, dass neben den klas­si­schen Dis­zi­plinen auch viele Events und Abend­ver­an­stal­tungen am ETF2019 statt­finden werden. Der Vor­ver­kauft für die ver­schie­denen Showa­bende beginnt am 1. November 2018 und es lohnt sich, bereits früh ein Ticket zu sichern», so der Ver­ant­wort­liche Events, Marcel Suter. Als Abschluss des AV-Wochen­endes gehen die Dele­gierten am Sonntag auf eine Stadt­füh­rung und werden dabei die Turn­fest-Wett­kampf­lätze in den angren­zenden Gemeinden auf einer Bus-Rund­fahrt kennen lernen.

Das Schwei­ze­ri­sche Turn­par­la­ment, oberstes Gre­mium des Schwei­ze­ri­schen Turn­ver­bandes (STV) trifft sich zur jähr­li­chen Abge­ord­neten-Ver­samm­lung (AV) im Kanton Aargau. An der Spitze des OK steht Käthi Murer aus Muhen.