Exploit von Juniorin Marion Obrist

«Ich hat­te nichts zu ver­lie­ren und kon­zen­trier­te mich auf jeden ein­zel­nen Schuss gut», beschreibt die Ober­ent­fel­de­rin den Final­be­ginn. Prompt gehör­te sie nach zehn Schüs­sen dem punkt­glei­chen Lea­der­trio an. Ab dem 13. Schuss lag sie sogar an der Spit­ze. Davon unbe­ein­druckt, hielt Mari­on Obrist die­ses Niveau. «Plötz­lich war ich unter den letz­ten Drei. Da spür­te ich die Ner­vo­si­tät», schil­dert sie ihre Emo­tio­nen. Mit dem dritt­letz­ten Schuss ging die Thur­gaue­rin Sari­na Hitz in Füh­rung. Aber Obrist war in den letz­ten bei­den Schüs­sen wie­der prä­zi­ser und schnapp­te sich mit 0,7 Punk­ten Vor­sprung den Schwei­zer Mei­ster­ti­tel.

«Ein Talent mit gros­sem Trai­nings­ei­fer, das schnell dazu lernt», beschreibt Trai­ner Simon Hedi­ger das neue Aus­hän­ge­schild der Sport­schüt­zen Muhen. Schul­sport­lei­ter in Ober­ent­fel­den, wo Obrist ent­deckt wur­de, ist Arthur Weg­mül­ler von der SG Ober­ent­fel­den.