Don­nerstag, 1. November, Kocher­gasse 10 in Bern – der Amts­sitz von Bun­des­rätin Doris Leu­thard. Pünkt­lich und gut gelaunt betritt sie um 10 Uhr das Sit­zungs­zimmer «Gott­hard» im 1. Stock. Dass sie zwölf Jahre lang 80-Stunden-Wochen geschoben hat, ist ihr nicht anzu­sehen – sie ver­sprüht Energie, als wäre sie erst ges­tern in die Lan­des­re­gie­rung gewählt worden. Tat­säch­lich ist sie nur noch ein paar Wochen im Amt – dann ist Schluss. Der Rück­tritt der 55-jäh­rigen Aar­gauerin ist eine gute Gele­gen­heit gewesen, sie als Gast für den ersten ZT-Talk ein­zu­laden. Sie hat zuge­sagt unter der Bedin­gung, dass das Gespräch in Bern statt­finden kann. Nun sind wir da. «Okay, legen wir los», sagt Leu­thard – und beant­wortet unsere Fragen direkt und ohne viel Feder­le­sens. Hier lesen Sie, was die CVP-Magis­tratin sagt …

… über mög­liche Anflüge von Reue nach Ihrer Rück­tritts­an­kün­di­gung.

Leu­thard lacht. «Nein. Das muss man sich ja vorher gut über­legen. Es war für mich der rich­tige Zeit­punkt.» Zwölf­ein­halb Jahre seien eine lange Zeit. «Ich habe meinen Bei­trag für die Schweiz geleistet – ich hoffe wenigs­tens, dass es so wahr­ge­nommen wird.»

… über die ersten Tage und Wochen im neuen Jahr.

«Erst einmal zügeln, zurück nach Meren­schwand. Wieder einmal die Agenda leer haben – darauf freue ich mich. Mehr Zeit mit meinem Mann, meiner Familie – das ist ver­spro­chen.»

… über Dinge und Men­schen, die sie ver­missen wird.

Es werde sich schon viel ver­än­dern, meint die Bun­des­rätin. «Ich habe ein ganz tolles Team, da haben sie einen inten­siven Aus­tausch jeden Tag – das wird mir sicher fehlen.» Ebenso fehlen werden ihr die Kol­legen im Bun­desrat. Und: «Wenn sich etwas ändert, hat man sicher auch ein biss­chen Wehmut.»

… über ihre künf­tige Rolle als alt Bun­des­rätin.

Wer den Bun­desrat ver­lasse, müsse akzep­tieren, dass er oder sie nicht mehr Ent­schei­dungs­träger sei. Bei ihren Vor­gän­gern habe sie geschätzt, dass diese sich wirk­lich aus­klinkten. Sie will das eben­falls so hand­haben. Denn: «Ich finde es schwierig für die Nach­folge, wenn jemand immer das Echo vom Freiamt, vom Aargau spielt und immer den Senf dazu­gibt.» Klar ist, dass sie sich gemein­nützig enga­gieren will. Und klar ist: 80-Stunden-Wochen wie in den letzten Jahren sind für sie Geschichte.

… über ihren wich­tigsten poli­ti­schen Sieg.

«Wahr­schein­lich schon die Ener­gie­stra­tegie», sagt Leu­thard. Mit der Kern­energie sei man zwar viele Jahre lang gut gefahren, aber man sehe jetzt, «dass das keine Zukunfts­tech­no­logie ist». Dass das Land den Grund­satz­ent­scheid gefällt habe, sich davon zu ver­ab­schieden, freue sie.

… über das schlechte Gewissen bei Flug­reisen.

«Es ist so: Fliegen ist – wie Mobi­lität gene­rell – ein grosser Ver­ur­sa­cher von CO .» Und fliegen sei so günstig, «dass wir eigent­lich zu viel fliegen». Jeder müsse sich selbst an der Nase nehmen. «Ich werde fliegen nicht ver­meiden – man geht ja gern mal aus­ser­halb der Schweiz in die Ferien. Aber man kann ja bei­spiels­weise Flug­meilen kom­pen­sieren.»

… über die Min­dest­zahl der Frauen im Bun­desrat.

Die Bun­des­rätin gibt zu ver­stehen: Quoten liegen ihr nicht. Aber sie macht klar: In der Arbeits­welt, in der Wis­sen­schaft, in der Politik müsste die Hälfte der Jobs und Ämter an Frauen gehen. Ande­rer­seits müsse das Par­la­ment bei der Wahl von Bun­des­rä­tinnen und Bun­des­räten immer auf Per­sön­lich­keiten setzen. «Per­sön­lich­keiten, die das Format haben und auch die Ver­ant­wor­tung über­nehmen wollen.»