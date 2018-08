Unsere Region verfügt über ein umfas­sendes Angebot an fami­li­en­ergän­zenden Kin­der­be­treu­ungs­mög­lich­keiten. Infor­mieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder auf www.suhrental.info über die ver­schie­denen Mög­lich­keiten und den Bei­trag, wel­cher Ihre Gemeinde an die fami­li­en­ergän­zende Kin­der­be­treuung bezahlt. Möchten Sie selber als Tages­fa­milie tätig sein oder Kinder über den Mittag oder an Rand­stunden betreuen?

Zögern Sie nicht und melden Sie sich bei Ihrer Wohn­ge­meinde. Das Pro­jekt des RVS zur Umset­zung des Kin­der­be­treu­ungs­ge­setzes und damit zur För­de­rung der Stand­ort­at­trak­ti­vität der Region und um dem Fach­kräf­te­mangel ent­ge­gen­zu­wirken, fand im Rahmen der neuen Regio­nal­po­litik des Bundes (NRP) statt. Die Finan­zie­rung des Pro­jekts erfolgt zu je einem Drittel durch die Mittel des Bundes, des Kan­tons und durch eigene Mittel des RVS.